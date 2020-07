Tocantins registra 439 novos casos da Covid-19 com 05 óbitos, sendo 02 em Formoso do Araguaia

O Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 08, mostra Palmas com 132 novos casos, Araguaína com 49, Araguaçu 32, Porto Nacional com 26, Augustinópolis e Gurupi com 19, respectivamente. Hoje o Tocantins contabiliza 13.440 casos confirmados da doença, destes 8.517 pacientes estão recuperados e 4.690 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 233 óbitos.

por Wesley Silas

O Boletim epidemiológico desta quarta-feira, 08, aponta que a Covid-19 levou cinco pessoas a óbitos. Os dados leva em consideração a morte de mulher de 90 anos, com hipertensão e insuficiência renal aguda, residente e Pedro Afonso; uma Mulher de 56 anos, com Insuficiência renal crônica, residente em Praia Norte faleceu no dia 19 de junho em Imperatriz-MA; um homem de 42 anos residente em Praia Norte com insuficiência renal crônica, faleceu no dia 16 de junho em Imperatriz/MA e dois homens, ambos de 62 anos, residentes em Formoso do Araguaia, um deles faleceu no dia 06 e outro dia 07 de junho. Com a atualização dos dados o Tocantins passou a contabilizar 233 óbitos de pessoas residentes em 53 municípios. As cidades que tiveram o número maior de vítimas são Araguaína com 66 óbitos, Palmas com 22, Araguatins com 16, Nova Olinda com 10.

Crescimento da Covid na região Sul do Tocantins

Após o crescimento na região de Palmas e do Norte do Estado, o número de novos casos tem aumentado na região sul do Tocantins que contabilizou nesta quarta-feira 65 casos distribuídos entre as cidades de Araguaçu (32), Gurupi (19), Formoso do Araguaia (09), Alvorada (01), Cariri (01), Dueré (01), Jaú do Tocantins (01) e Sandolândia (01). Estes municípios fazem parte da região da Ilha do Bananal que contém 18 municípios da região Sul e juntos possuem 179 mil habitantes e, desde o início da pandemia acumulou 771 casos.

Regiões com o maior número de casos

O maior número de casos da Covid-19 encontra-se na região Médio Norte Araguaia. Esta região tem Araguaína como cidade polo entre os 17 municípios. Juntos soma-se 281 mil habitantes e 5.932 pessoas já foram infectadas com a Covid.

A região Capim Dourado que agrega 14 municípios com limites entre Fortaleza do Tabocão, Miranorte, Miracema, Palmas, Lizarda e São Feliz contabilizou 2.687 casos, entre os 333 mil habitantes.

A região do Bico do Papagaio com seus 24 municípios e 201 mil habitantes contabilizou 2.256 casos, enquanto a região do Cerrado do Tocantins com 23 municípios e 154 mil habitantes contabilizou 776 casos da Covid.

Regiões com menos casos

Nos 15 municípios da região sudeste com população de 96 mil habitantes é onde teve o menor número de casos e até o momento foram registrados 81 casos, seguida pela região do Cantão composta por 15 municípios e 122 habitantes, entre eles Miracema, Pium, Lagoa da Confusão e Paraíso que somaram até o momento 386 casos.