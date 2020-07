Tocantins registra 342 novos casos de coronavírus e mais quatro mortes nesta segunda-feira (27)

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), agora o estado soma 22.106 diagnósticos e 350 óbitos.

Da Redação

Foram registrados 113 novos diagnósticos em Araguaína, no norte do Tocantins. A cidade é a mais afetada do estado e contabiliza 6.709 casos, além de 88 mortes.

Segundo a SES, também foram registrados novos casos da doença em Porto Nacional (32), Gurupi (30), Tabocão (9), Xambioá (8), Colinas do Tocantins (6), Darcinópolis (6), Esperantina (5), Paraíso do Tocantins (5), Miranorte (4), Pedro Afonso (3), Campos Lindos (2), Guaraí (2), Aparecida do Rio Negro (1), Carrasco Bonito (1), Caseara (1), Couto Magalhaes (1), Crixás do Tocantins (1), Formoso do Araguaia (1), Itaguatins (1), Novo Jardim (1), Peixe (1) e Pequizeiro (1).