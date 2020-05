Tocantins planeja pacote de concessões de R$ 9 bi

Estado criou seu próprio PPI em plena crise, com projetos que ainda estão em fase de estudos

Da Redação

Reportagem do site Valor Econômico mostra que mesmo em meio à pandemia da covid-19, o governo do Tocantins planeja lançar um programa de desestatização ambicioso, com uma meta inicial de atrair R$ 9 bilhões de investimentos em rodovias, saneamento básico, energia solar, entre outros.

Para estruturar o pacote, a gestão criou, na semana passada, seu próprio Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). Todos os projetos, porém, estão em fase inicial de estruturação, e nenhum têm modelagem definida.