Tocantins passar a ter 50 casos de coronavírus

Em menos de 24hs Araguaína confirmou 05 casos positivos e Palmas outros 02 casos.

Por Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou nesta sexta-feira, 24, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) realizou 43 exames para Covid-19, com sete amostras positivas para as cidades de Palmas e Araguaína e um caso de residente de outro Estado.

Araguaína confirmou 05 casos positivos (04 pelo Lacen e 01 por teste rápido), Palmas outros 02 casos positivos, totalizando 07 novos casos no Estado hoje.

Outro paciente testado no Lacen é de Novo Hamburgo/RS, 52 anos, caminhoneiro, paciente internado na rede pública de Araguaína. A SES aguarda notificação do município, para direcionar ao seu estado de origem.

Desta forma, o Tocantins agora contabiliza 50 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de Palmas (30), Araguaína (14), Cariri do Tocantins (01), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01), Sítio Novo (01) e Tocantinópolis (01).

Atualmente, o Tocantins apresenta 02 óbitos, 16 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, 28 pacientes ainda em isolamento domiciliar e 04 pacientes estão internados (03 rede pública e 01 rede privada).

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 17h.