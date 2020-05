Tocantins passar a ter 1.029 casos positivo para Covid-19 em 54 municípios

Atualmente, o Covid-19 alcançou 53 dos 139 município do Tocantins, totalizando 1.029 casos no total, destes, 174 pacientes estão recuperados, 832 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 23 pacientes foram a óbito. O Boletim da SES informou ainda que 70 pessoas estão hospitalizadas, sendo 37 em leitos clínicos divididos entre 25 públicos e 12 privados e, 33 pessoas ocupam UTI´s Covid, sendo 19 em leitos públicos e 14 em leitos privados.

por Redação

Os novos casos são de Araguaína (44), Araguatins (01), Arapoema (01), Augustinópolis (01), Aurora do Tocantins (01), Barrolândia (01), Cariri do Tocantins (01), Caseara (01), Darcinópolis (02), Dueré (01), Goiatins (01), Guaraí (02), Gurupi (04), Itaguatins (04), Maurilândia do Tocantins (06), Nova Olinda (04), Palmas (15), Paraíso do Tocantins (02), Ponte Alta do Tocantins (01), Tocantinópolis (02), Wanderlândia (01) e Xambioá (03).

Óbitos Tocantins

• Paciente do sexo masculino, 48 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 13 de maio, no Hospital Dom Orione (HDO).

• Paciente do sexo masculino, 64 anos, residente de Araguaína, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), faleceu no dia 14 de maio, no Hospital Dom Orione (HDO).

Caso confirmado de outro Estado

Foram diagnosticados pelo Lacen 11 casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados de São Paulo, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás. Atualmente, o Tocantins contabiliza 23 óbitos, 174 casos recuperados e 832 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.