Tocantins passar a ter 06 óbitos, 267 casos e pandemia expande nas cidades do interior

Os casos de Covid-19 aumentam no interior do Tocantins, dos 139 município, 24 possuem pessoas infectadas. Araguaína passou a ter 104 casos seguido por Gurupi com 12 casos, Guaraí 10 casos, São Miguel do Tocantins 09 e Cariri 06. Palmas conta com 82 casos.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta segunda-feira, 04, que foram contabilizados mais 23 novos casos da Covid-19. Os novos casos foram registrados em Araguaína (08), Palmas, (05), Guaraí (03), Miranorte (03), Araguatins (01), Miracema do Tocantins (01), Paraíso do Tocantins (01), Augustinópolis (01) e dois casos de outros Estados. Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 267 casos confirmados da doença.

Um caso confirmado em Araguaína no último boletim, de domingo, 03, foi corrigido pela prefeitura da cidade e notificado para o Estado de Goiás, domicílio da paciente. Outra alteração para o município ocorreu devido duplicidade de cadastro.

Também houve alteração no Boletim nº 49, que se refere a um paciente notificado em Palmas, mas o município alterou sua residência para Porto Nacional após investigação.

Confira abaixo detalhes sobre os novos casos:

Novos casos positivos por faixa etária

10 a 19 anos: 3

20 a 39 anos: 10

40 a 59 anos: 8

60 a 69 anos: 2

Óbito

Tocantins registrou mais dois óbitos. A paciente Maria Aparecida da Silva, de 62 anos, faleceu no último dia 30 em hospital filantrópico de Araguaína. A paciente residia em Aguiarnópolis. O resultado foi processado no sábado, 02, no Lacen.

Outro paciente é Antônio Bento dos Santos, 68 anos, residente em Augustinópolis, estava internado no Hospital Regional da cidade, vindo a falecer no 01 de maio. Paciente estava como suspeito, até domingo, 03 de maio, quando saiu o resultado do exame processado no Lacen, confirmando para Covid-19.

Casos recuperados

Atualmente, o Tocantins contabiliza 06 óbitos, 39 casos recuperados e 222 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar