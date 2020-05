Tocantins passa a ter 1.646 casos de Covid; Araguaína chega a 700, Palmas 316 e Gurupi 54

Em dois dias foi registrado em Gurupi apenas um caso, neste mesmo período Araguaína somou 120 novos casos positivos de Covid-19. Paraíso do Tocantins totalizou nesta terça-feira, 19, 56 casos superando Gurupi que conta com 54 casos no período de 41 dias, ou seja, desde o primeiro noticiado no dia 08 de abril. O Covid-19 chegou em 64 municípios, entre os 139 do Tocantins. O Boletim desta terça-feira, 19, da SES, aponta que seis pacientes, dentre eles 05 idosos, morreram no Estado, entre eles um morador de Figueirópolis que estava internado no Hospital Regional de Gurupi. Confira:

por Wesley Silas

Mesmo com tamanhas filas em banco e aglomerações de pessoas, dentre as maiores cidades do Tocantins, Gurupi chama atenção pela desaceleração da curva epidemiológica de crescimento de pessoas infectadas com o Covid-19. O Boletim de ontem da Prefeitura de Gurupi mostrou que o município não registrou nenhum caso neste dia, contabilizou 97 casos descartados, 53 casos positivos, 25 casos suspeitos e 13 pessoas curadas. Nesta terça-feira, 19, Gurupi (86.647) registrou um caso, enquanto Araguaína (180.470 habitantes) contabilizou 67 novos caos, Palmas (299.127 habitantes) 16, Paraíso do Tocantins 11 (51.252 habitantes), Colinas do Tocantins 05 (35.424 habitantes), Porto Nacional (53.010 habitantes) 02, Formoso do Araguaia (18.440) 03, Cariri (4.382) 02, Dueré 01 e Figueirópolis 02.

Estrutura para receber pacientes em Gurupi

Gurupi é o terceiro município do Tocantins com maio número de habitantes no Tocantins. Segundo o IBGE 86.647 pessoas moram na cidade e nesta terça-feira, 19 foi registrado o 54º paciente positivo para Covid-19.

UPA

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato, a UPA de Gurupi disponibiliza de 08 leitos com oxigênio com previsão de aumento para 14 e conta com um respirador. Ele comentou ainda sobre um anúncio pretérito da compra de 10 respiradores; porém refluiu depois saber que seria competência do Estado.

Pacientes Graves

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em Gurupi foi montado no Hospital Regional de Gurupi 10 leitos de UTI para Covid e uma estrutura de com UTI móvel para atender os pacientes em situação grave.

Pacientes de outras regiões

Um dos desafios da cidade é receber pacientes, em especial, os caminhoneiros da BR-153 e BR-242. Para receber estes pacientes em transito contaminados com Covid-19 e os que receberam alta do HRG, a atenção básica que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, montou uma estrutura numa residência com capacidade de receber 06 pessoas.

“Conta com alimentação, higienização do ambiente como troca de lenções e cobertores, assim como fornecimento de material de higiene pessoal com acompanhamento da evolução clínica do paciente por uma equipe da saúde e assistente social”, disse o Gutierres Torquato.

Os trabalhos feitos pelos profissionais de saúde da rede municipal e estadual foi relatado em um áudio pelo caminhoneiro Heleno da Silva Moreira, 53 anos, de Belo Horizonte tratado na rede pública municipal e estadual em Gurupi, conforme mostra o áudio:

Assistência

Conforme o Governo do Estado do Tocantins, nesta semana trabalha na desinfecção de cidades com elevado número de casos como Cariri do Tocantins, distribuiu cestas básicas para pessoas que impactadas economicamente com a pandemia, a exemplo dos músicos, entidades filantrópicas, mototaxistas, estudantes da rede pública estadual, dentre outras atividades.

Distribuição dos casos confirmados da COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS.

O Boletim Epidemiológico Novo Coronavírus (Covid-19) da Secretaria Estadual de Saúde mostra que o Tocantins apresenta 1.646 casos no total, destes, 300 pacientes estão recuperados, 1.308 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 38 pacientes foram a óbito.

Últimos óbitos Tocantins

Paciente do sexo feminino, 83 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 18 de maio, no Hospital Dom Orione (HDO).

Paciente do sexo masculino, 67 anos, residente de Palmas, hipertenso e cardíaco, faleceu no dia 18 de maio, no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Paciente do sexo feminino, 72 anos, residente de Araguatins, faleceu no dia 17 de maio, no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA).

Paciente do sexo masculino, 41 anos, residente de Araguatins, hipertensão e diabetes, faleceu no dia 14 de maio, no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA).

Paciente do sexo masculino, 94 anos, residente de Araguatins, hipertenso e diabético, faleceu no dia 18 de maio no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA).

Paciente do sexo masculino, 73 anos, residente de Figueirópolis, diabético e cardiopata, faleceu no dia 17 de maio, no Hospital Regional de Gurupi (HRG)