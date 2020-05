Tocantins: Gurupi é líder em exportação de carne bovina

De janeiro a abril deste ano, Gurupi vendeu US$ 31,7 milhões de carne para o exterior, em um aumento de 512% em relação ao mesmo período do ano passado. Na segunda colocação, ficou a cidade de Araguaína, considerada a Capital do Boi Gordo, com US$ 26,1 milhões. O levantamento foi feito pelo site Norte Agropecuário no Comex Stat, sistema oficial de dados de transações comerciais administrado pelo governo federal.

Por Daniel Machado

Depois de 11 anos bem atrás de Araguaína e também de Paraíso e outras cidades, os Gurupi volta a liderar o ranking de exportadores de carne do Estado de janeiro a abril. A abertura do mercado chinês para a carne brasileira e a ampliação gigantes das comercializações de estabelecimento da cidade para o exterior foram os dois principais fatores para esta mudança.

O assunto, resultado de levantamento exclusivo do Norte Agropecuário no Comex Stat, sistema oficial de dados de transações comerciais administrado pelo governo federal.

Na segunda colocação, ficou a cidade de Araguaína, considerada a Capital do Boi Gordo, com US$ 26,1 milhões (pouco mais de R$ 150 milhões). Em volume, tanto Araguaína, como Gurupi, exportaram 6,7 milhões de quilos. No entanto, o maior valor arrecadado pelas empresas de Gurupi mostra que a cidade do Sul do Estado vendeu carne de melhor qualidade, com cortes mais nobres, ou obteve contratos bem mais vantajosos.

Em relação ao total de dinheiro com exportações de carne feitas até agora no Tocantins, Gurupi possui 34% e Araguaína 28%. Das vendas de carne de Gurupi ao exterior até agora, 86% foram para a China, maior parceiro comercial disparado do Estado e do Brasil.

Confira, abaixo, os números das exportações de carne por cidade do Tocantins de janeiro a abril de 2020:

Gurupi US$ 31.746.584 (6.701.052 quilos)

Araguaína US$ 26.166.819 (6.700.498 quilos)

Paraíso do Tocantins US$ 23.416.178 (4.964.846 quilos)

Nova Olinda US$ 2.947.285 (926.282 quilos)

Alvorada US$ 1.934.718 (589.517 quilos)

Aguiarnópolis US$ 261.780 (185.520 quilos)

Tocantins US$ 92.419.953 (21.734.514 quilos)