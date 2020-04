Tocantins estabiliza casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Conforme o último Boletim de acompanhamento da Covid-19 publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nas últimas 24 horas foram realizados 13 testes no Lacen, todos negativos. O Tocantins é o único Estado do Brasil que não foi registrado morte pelo COVID-19.

por Wesley Silas

Conforme informações da SES, o Tocantins já confirmou 19 casos do novo Coronavírus. Sendo 13 em Palmas, 5 em Araguaína e 1 em Dianópolis.

“O município de Araguaína notificou na noite desta segunda, 06, após fechamento do Boletim do Estado, um novo caso na cidade, referente à uma mulher, de 58 anos, sem histórico de viagem para fora do Estado e sem relato de contato com casos confirmados” informou o Boletim.

Casos no mundo, Brasil e Tocantins

No nesta terça-feira, 07 foram confirmados no mundo 1.407.123 e 80.759, sendo que 297.934 pacientes foram curados. No Brasil foram registrados nesta mesma data 80.759 novos casos e 667 mortes por coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o número representa um aumento de 20% em relação a ontem (6), quando foram registrados 553 óbitos. No Tocantins foram registrados 19 casos, mas sem nenhuma morte.

Epicentro da pandemia no Brasil

São Paulo segue como epicentro da pandemia, com 371 mortes, mais da metade dos óbitos de todo o país. O estado é seguido por Rio de Janeiro, com 89; Pernambuco, com 34; Ceará, com 31, e Amazonas com 23 mortes.

Também já foram registradas mortes no Paraná (15), Distrito Federal (12), Bahia (12), Santa Catarina (11), Minas Gerais (11), Rio Grande do Norte (oito), Rio Grande do Sul (oito), Espírito Santo (seis), Goiás (cinco), Pará (cinco), Paraíba (quatro), Sergipe (quatro), Piauí (quatro), Maranhão (quatro), Alagoas (duas), Mato Grosso do Sul (duas), Amapá (duas), Rondônia (uma), Roraima (uma), Acre (uma) e Mato Grosso (uma).

O número de casos da covid-19 no país chegou a 13.717, o que marca um crescimento de 13,7% em relação a ontem (6), quando o balanço do Ministério da Saúde marcou 12.056 casos.

A taxa de letalidade do país subiu de 4,4% para 4,9%. (Com informações da EBC)