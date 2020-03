Tocantins e Palmas mantêm número de casos confirmados de coronavírus

Dados Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas Covid-19) da Prefeitura de Palmas mostram que todos os casos se concentram na Capital. A SES adotou neste terça-feira, 24, que divulgará apenas os números de casos confirmados e óbitos por Covid-19. Confira também os boletins de Gurupi e Dianópolis.

por Wesley Silas

“Diante do resultado negativo em todas as amostras testadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), os números permanecem os mesmos para todo o Estado. Com 7 casos confirmados, todos em Palmas. O Tocantins continua sem óbitos por Covid-19”, informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Casos investigados e descartados na Capital

O Boletim Epidemiológico do Coronavírus (Covid-19) divulgado na noite desta terça-feira, 24, demonstra que até o momento são sete casos descobertos, 49 investigados e 50 descartados na Capital.

A Prefeitura de Palmas informou que no último domingo, 22, editou a Medida Provisória nº 3 que abre crédito extraordinário em favor da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), no valor de R$ 26.387.993,00, para fins de combate à pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Gurupi

Um dia após o Comitê Gestor de prevenção e combate ao coronavírus em Gurupi ter descartado três casos suspeitos e permanecendo apenas um caso investigado, informações desta terça-feira, 24 apontam que existem 7 casos em monitoramento, aguardando o resultado dos exames realizados pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

Sobe para 10 os casos suspeitos de Covid-19 em Dianópolis

Dados do boletim epidemiológico da Prefeitura de Dianópolis aponta 10 casos suspeitos do Coronavírus (Covid-19). Informou ainda que todos os casos suspeitos já estão notificados junto a Secretaria Estadual de Saúde, cumprindo o protocolo e determinações do Ministério da Saúde.

“A Semus informa que todos os casos suspeitos estão em isolamento domiciliar e são monitorados pelos profissionais da pasta .

A Semus informa também que estão sendo realizadas todas as medidas de prevenção, seguindo as normas das autoridades sanitárias e pede para que a população permaneça em casa, obedecendo as medidas orientadas pelas autoridades”.