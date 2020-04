Tocantins é destaque pela divulgação dos dados relacionadosà Covid-19

Estado está entre os entes da Federação que mais deram publicidade às estatísticas relacionadas à doença

por Aldenes Lima

A transparência nos dados relacionados à pandemia sobre Covid-19, nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, foi avaliada pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR).

A metodologia atribui pontuação de até 100 pontos aos estados e classificação como alta, boa, média, baixa e opaca. De forma geral, o Tocantins foi avaliado como médio (50 pontos), sendo o 4º colocado, ficando atrás apenas de Pernambuco – 81 (alto), Ceará – 69 (Bom) e Rio de Janeiro – 64 (Bom).

O estudo também apontou a o Estado do Tocantins, como o único estado da Federação que tem o número de testes de diagnóstico da doença disponíveis para a população.

Para o titular da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), Dr. Edgar Tollini “a avaliação mostra que o trabalho realizado por toda equipe da Secretaria está no caminho certo, pois temos primado por uma assistência digna, célere e humanizada, aliada ao compromisso com a transparência nas informações, em todos os âmbitos as saúde pública”, destacou.

O estudo analisou todas as informações como boletins epidemiológicos; informes; detalhamento de informações, como idade, sexo; hospitalização dos brasileiros diagnosticados; oferta e ocupação de leitos; quantidade de testes disponibilizados e realizados e o formato das plataformas onde as informações podem ser acessadas, disponíveis no sites oficiais dos governos e de suas secretarias de saúde, até o dia 02 de abril.

Confira aqui (link) da pesquisa completa.

Ranking completo

Pernambuco – 81 (Alto) Ceará – 69 (Bom) Rio de Janeiro – 64 (Bom) Tocantins – 50 (Médio) Minas Gerais – 48 (Médio) Maranhão – 45 (Médio) e Mato Grosso do Sul – 45 (Médio) Roraima – 40 (Médio) Rio Grande do Sul – 36 (Baixo) e Governo federal – 36 (Baixo) Alagoas – 33 (Baixo) e Bahia – 33 (Baixo) Mato Grosso – 31 (Baixo) e São Paulo – 31 (Baixo) Rio Grande do Norte – 29 (Baixo) Distrito Federal – 21 (Baixo) e Piauí – 21 (Baixo) Amazonas – 17 (Baixo) Acre – 14 (Baixo) e Goiás – 14 (Baixo) Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe – 10 (Opaco) Pará – Zero (Opaco) e Rondônia – Zero (Opaco)