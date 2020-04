Tocantins é citado pelo governador de MG, Romeu Zema, como exemplo no combate ao novo Coronavírus

Romeu Zema destacou ao Jornal Folha de São Paulo que o Tocantins é exemplo para o país. “Por que a mídia até hoje não mostrou o Tocantins, que é o melhor estado do Brasil, com um óbito só? Mas vai em Manaus todo dia mostrar a tragédia”, questionou. No entanto, o Tocantins foi registrado dois óbitos.

por Jesuino Santana Jr.

Em Em entrevista publicada pelo o Jornal Folha de São Paulo nesse domingo, 26, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, destacou o Tocantins como um estado exemplo para o país nas ações de combate à Covid-19, causada pelo novo Coronavírus.

“Por que a mídia até hoje não mostrou o Tocantins, que é o melhor estado do Brasil, com um óbito só? Mas vai em Manaus todo dia mostrar a tragédia. Vamos mostrar o ruim, para servir de alerta, e vamos mostrar o bom, para servir de aprendizado”, afirmou o governador mineiro.

Cabe destacar, que o Tocantins possui registrados dois óbitos por Covid-19 e não um como foi citado por Romeu Zema na entrevista. O primeiro caso ocorreu no dia 14 de março, com uma mulher de 47 anos que estava internada em um hospital da rede privada da Capital. Já o segundo caso, foi registrado no último dia 20, com um morador do município de Paraíso que tinha 68 anos e estava internado em Goiânia (GO).

Ainda conforme Romeu Zema, que segundo o jornal é defensor da flexibilização das medidas de isolamento social em seu estado, cada localidade deve adotar medidas diferentes para o combate à Covid-19.

“O país tem situações muito distintas. Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os melhores estados, junto com Minas Gerais. Têm uma situação muito diferente do Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro e Ceará. Não podemos dar a mesma dose de remédio para doentes em situação totalmente diferente. Você está no último grau de alcoolismo e eu tomei meio copo de cerveja, nossa situação é muito diferente”, comparou.

Situação da Covid-19 no Tocantins

De acordo com informações da área técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Tocantins dispõe de 153 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis para atendimento da população. Além disso, conta também com 157 leitos complementares de UTI que estão contratualizados e disponíveis na rede privada para usuários do Sistema único de Saúde (SUS).

No boletim divulgado nesse domingo, 26, o Tocantins contabiliza 67 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de Palmas (33), Araguaína (24), Cariri do Tocantins (1), Couto Magalhães (1), Guaraí (3), Gurupi (1), Dianópolis (1), Paraíso do Tocantins (1), Sítio Novo (1) e Tocantinópolis (1).

Dos 67 casos, dois vieram a óbito, 16 estão recuperados e dispensados do isolamento, 46 ainda em isolamento domiciliar e três pacientes estão internados (um na rede pública e dois na rede privada).