Tocantins disponibiliza vacina contra Meningite para adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que já está disponível, aos 139 municípios do Tocantins, a vacina Meningo ACWY, que protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y. A nova vacina é destinada aos adolescentes, entre 11 e 12 anos 11 meses e 29 dias de idade, e foi incorporada ao esquema de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), do dia 23 de abril deste ano.

Da Redação

A vacina foi implantada no calendário básico de vacinação do SUS este ano, devido ao aumento no número de óbitos causados pela doença no país. Os adolescentes podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de seus municípios, munidos de cartão de vacina e acompanhados por um responsável, para realizar a imunização.

“É importante ressaltar que o impacto das vacinas sobre as doenças invasivas, causadas por N. meningitidis, dependem da prevalência dos sorogrupos circulantes na população, além do alcance das metas das coberturas vacinais. Diante disso, o acompanhamento e a análise do perfil epidemiológico tornam-se fundamentais para o uso adequado das vacinas e o aprimoramento das políticas de saúde e orientação de novas estratégias de vacinação”, explica a gerente de imunização da SES, Elaine Dias da Silva.

Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) disponibiliza a vacina meningocócica C (conjugada) (MenC) na rotina de vacinação para as crianças menores de cinco anos e agora implementa aos adolescentes de 11 e 12 anos de idade, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Indivíduos que já receberam a vacina MenC podem ser vacinados com a meningocócica ACWY, respeitando intervalo mínimo de um mês após a última dose da MenC7-8.