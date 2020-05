Tocantins contabilizou 270 novos casos confirmados da Covid-19 nesta quinta

Atualmente, o Tocantins apresenta 3.277 casos no total, destes, 1.087 pacientes estão recuperados, 2.122 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 68 pacientes foram a óbito.

Da Redação

Os novos casos são de Aguiarnópolis (7), Alvorada (1), Araguaína (101), Araguatins (15), Augustinópolis (11), Axixá do Tocantins (2), Babaçulândia (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Buriti do Tocantins (4), Carmolândia (1), Colinas do Tocantins (1), Darcinópolis (18), Dianópolis (1), Fátima (2), Tabocão (1), Guaraí (3), Gurupi (3), Itapiratins (1), Lagoa da Confusão (1), Marianópolis do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Miranorte (2), Nova Olinda (1), Palmas (33), Palmeiras do Tocantins (2), Paraiso do Tocantins (20), Piraquê (1), Porto Nacional (1), Praia Norte (1), Rio Sono (1), São Sebastião do Tocantins (1), Sítio Novo do Tocantins (2), Tocantinópolis (17), Wanderlândia (1) e Xambioá (10).

Hoje o Tocantins contabilizou 270 novos casos confirmados da Covid-19 no Lacen (134) e por testes rápidos 136).