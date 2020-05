Tocantins contabiliza 72 novos casos confirmados da Covid-19

Atualmente, o Tocantins apresenta 423 casos no total, destes, 09 pacientes foram a óbito, 72 pacientes estão recuperados e 342 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Da Redação

Segundo o Lacen, os novos casos são de Palmas (22), Araguaína (33), Cariri do Tocantins (03), Nova Olinda (03), Darcinópolis (02), Gurupi (01), Paraiso do Tocantins (01), Araguatins (01), Formoso do Araguaia (01), Nova Rosalândia (01), Miranorte (01), Couto Magalhães (01), Aliança do Tocantins (01) e Aguiarnópolis (01).

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23:59h do último dia.

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins: http://coronavirus.to.gov.br