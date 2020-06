Tocantins contabiliza 6.052 casos confirmados, 2.986 recuperados e 114 óbitos por COVID-19

O Boletim Epidemiologico desta terça-feira, 09, aponta ainda 147 pessoas hospitalizadas, sendo 104 em leitos clínicos, destes 72 em leitos públicos, 32 privados. Enquanto há 43 pessoa internadas em UTI-Covid, sendo 29 públicos e 14 privadas.

Por Redação

Hoje o Tocantins contabilizou 246 novos casos confirmados da Covid-19 sendo (86) RT-PCR e (160) testes rápidos.

Os novos casos são de Araguaína (80), Xambioá (31), Palmas (29), Sítio Novo do Tocantins (22), Aguiarnópolis (15), Gurupi (08), Praia Norte (06), Tocantinópolis (06), Colinas do Tocantins (05), Ananás (04), Guaraí (04), Sampaio (04), Buriti do Tocantins (03), Esperantina (03), Itaguatins (03), Palmeiras do Tocantins (03), Aragominas (02), Augustinópolis (02), Carrasco Bonito (02), São Bento do Tocantins (02), São Miguel do Tocantins (02), Araguaçu (01), Araguatins (01), Fátima (01), Figueirópolis (01), Filadélfia (01), Tabocão (01), Miracema do Tocantins (01), Novo Alegre (01), Porto Nacional (01) e Santa Fé do Araguaia (01).

Atualmente, o Tocantins apresenta 6.052 casos no total, destes, 2.986 pacientes estão recuperados, 2.952 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 114 pacientes foram a óbito.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.