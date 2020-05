Tocantins contabiliza 59 novos casos de Convid-19, sendo 31 em Araguaína e 10 em Cariri

Os novos casos são de Araguaína (31), Axixá do Tocantins (01), Buriti do Tocantins (01), Cariri do Tocantins (10), Colinas do Tocantins (03), Marianópolis do Tocantins (01), Miracema do Tocantins (01), Palmas (05), Paraíso do Tocantins (04) e Xambioá (02). Os cinco novos casos de Gurupi ainda não entraram na estatística do Governo do Estado. Guaraí registrou a primeira morte por Covid-19, sendo a 12ª do Estado.

por Redação

Atualmente, o Tocantins apresenta 747 casos no total, destes, 108 pacientes estão recuperados, 627 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 12 pacientes foram a óbito.

Óbitos no Tocantins

Guaraí registrou a primeira morte por Covid-19, tornando assim a 12ª do Estado. Uma paciente do sexo feminino, 87 anos, que estava internada no Hospital Geral de Palmas (HGP), desde o dia 04 de maio, vindo transferida do Hospital Regional de Guaraí.

Caso confirmado de outro Estado

Foram diagnosticados pelo Lacen seis (06) casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados do Maranhão, Pará e Goiás. Na Ação dos Caminhoneiros nos dias 06, 07 e 08 de maio foram realizados 228 testes rápidos, com o diagnóstico de 12 casos positivos para o novo Coronavírus (Covid-19) de residentes dos estados do Goiás, Bahia, Pará e Tocantins, já contabilizados no Boletim (Colinas, Palmas e Araguaína).

Distribuição dos casos confirmados da COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS.