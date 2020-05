Tocantins contabiliza 56 novos casos confirmados de Covid-19

Informações do 49º boletim epidemiológico da Covid-19 aponta que o Tocantins contabilizou 56 novos casos confirmados de Covid-19 no Lacen (36), por testes rápidos (17) e notificados por outros estados, para o Tocantins (03).

Por Redação

Os novos casos são de Araguaína (23), Palmas, (17), Gurupi, (07), Cariri do Tocantins (04), Aguiarnópolis (01), Ananás (01), Couto Magalhães (01), Paraíso do Tocantins (01) e Porto Nacional (01).

Atualmente, o Tocantins apresenta 256 casos ao total, destes, 04 pacientes foram a óbito, 33 pacientes estão recuperados e 209 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23:59h do último dia.