Tocantins contabiliza 544 novos casos confirmados da Covid-19

Atualmente, o Tocantins apresenta 19.965 casos no total, destes, 12.562 pacientes estão recuperados, 7.069 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 334 pacientes foram a óbito.

Da Redação

Os novos casos são de Palmas (135), Araguaína (93), Porto Nacional (49), Augustinópolis (28), Xambioá (17), Gurupi (16), Araguatins (14), Ananás (13), Paraiso do Tocantins (13), Dianópolis (12), Pau D’arco (12), Carrasco Bonito (11), Guaraí (11), Tocantinópolis (11), Colmeia (10), Tocantinia (10), São Miguel do Tocantins (9), Palmeiras do Tocantins (8), Pedro Afonso (7), Palmeirante (5), Nazaré (4), Aguiarnópolis (3), Formoso do Araguaia (3), Palmeirópolis (3), Abreulândia (2), Chapada da Natividade (2), Colinas do Tocantins (2), Goiatins (2), Marianópolis do Tocantins (2), Miracema do Tocantins (2), Natividade (2), Novo Jardim (2), Praia Norte (2), Riachinho (2), São Bento do Tocantins (2), Aparecida do Rio Negro (1), Aragominas (1), Arraias (1), Axixá do Tocantins (1), Babaculândia (1), Barrolândia (1), Caseara (1), Couto Magalhaes (1), Divinópolis do Tocantins (1), Esperantina (1), Goianorte (1), Itapora do Tocantins (1), Lagoa do Tocantins (1), Lajeado (1), Luzinópolis (1), Maurilândia do Tocantins (1), Miranorte (1), Nova Olinda (1), Novo Acordo (1), Peixe (1), Pequizeiro (1), Recursolândia (1), Sampaio (1), Sítio Novo do Tocantins (1) e Talismã (1).