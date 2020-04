Tocantins contabiliza 32 casos confirmados de Covid-19

Na região sul, em Gurupi foram feitos 02 testes, um deles é um caminhoneiro de 57 anos que encontra-se em isolamento na UPA depois de passar mal quando trafegava pela BR-153. Em Figueirópolis os testes SWAB enviados ao Laboratório Central do Estado – LACEN, dos policiais, Cunha e Geovam deram negativo. Os dois trabalharam juntos o militar que deu positivo para COVID-19.

por Wesley Silas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta sexta-feira, 17, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), analisou 34 amostras para Covid-19, com dois resultados positivos.

Um dos casos confirmados é de Palmas, sexo feminino, 33 anos, que teve contato com caso confirmado e apresentou sintomas clássicos. O outro caso não entra na relação oficial do Tocantins, por se tratar de um paciente residente em Birigui, São Paulo, que em passagem por Araguaína foi hospitalizado e sua amostra coletada enviada ao Lacen que resultou positiva. Seu caso será notificado ao Estado de São Paulo.

Gurupi

Na manhã desta sexta-feira, 17 de abril de 2020, foram realizados 02 testes rápidos no Centro de Triagem Municipal, em 02 mulheres de 18 e 40 anos. Ambas testaram negativo para COVID-19, portanto, já são 68 casos descartados da doença em Gurupi.

Foram feitos mais 02 testes SWAB enviados ao Laboratório Central do Estado – LACEN, sendo um no Centro de Triagem em 01 mulher de 46 anos e outro na UPA em um homem de 57 anos. O paciente é caminhoneiro e residente de Guarapari (ES). Ele trafegava pela BR-153, passou mal e está em observação na UPA com síndromes gripais. Com isso se somam 03 casos suspeitos em Gurupi, sendo monitorados e aguardando resultados dos exames.

Gurupi continua com apenas 01 caso confirmado de COVID-19, um homem de 58 anos que testou positivo após uma viagem para Goiânia (GO), onde passou por procedimento cirúrgico. Ele esteve internado em um hospital particular em Palmas, mas já recebeu alta no dia 11 de abril de 2020 e continua em isolamento domiciliar em Palmas. A Vigilância Epidemiológica do Município segue acompanhando o caso e monitorando as pessoas que tiveram contato com o paciente.

Figueirópolis

O prefeito de Figueirópolis, Fernandes Martins (MDB), informou nesta sexta que recebeu do Lacen os resultados dos policiais, Cunha e Geovam e deu negativo. Os dois trabalharam juntos com o policial Luciano que encontra-se isolado após confirmação de COVID-19.

Brasil bate novo recorde de mortes e casos em um dia

O Brasil bateu novo recorde de mortes em um dia, com 217, e chegou a 2.141 óbitos em razão de infecção pelo novo coronavírus (covid-19). Já os casos confirmados nas últimas 24 horas também foram recorde, com 3.257, contabilizando o total de 33.682.

A atualização foi divulgada há pouco pelo Ministério da Saúde na plataforma oficial do governo brasileiro que totaliza as estatísticas sobre o tema.

O número de mortes marcou um aumento de 11% em relação a ontem, quando foram registradas 1.924 vítimas da covid-19. Já os casos confirmados representaram um crescimento de 10% sobre os dados de ontem, quando foram contabilizadas 30.425 pessoas infectadas.