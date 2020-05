Tocantins contabiliza 303 casos confirmados de COVID-19

Na distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo município de residência, Araguaína passou a ter 117 pessoas infectadas, Palmas 99 e Gurupi o número subiu para 17. Entre os 303 casos 26 encontram-se hospitalizados, 252 em isolamento e 44 foram recuperados (Palmas 27, Araguaína 14, Gurupi 01, Cariri 01, Tocantinópolis 01).

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta terça-feira, 05, que

foram contabilizados mais 36 novos casos da Covid-19. Os novos casos foram registrados em Palmas (12), Araguaína (13), Gurupi (06), Cariri do Tocantins (01), Couto Magalhães (01), Lizarda (01), Sampaio (01) e Wanderlândia (01). Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 303 casos confirmados da doença.

Confira abaixo detalhes sobre os novos casos:

Novos casos positivos por faixa etária

• 0 a 09 anos: 02

• 10 a 19 anos: 02

• 20 a 39 anos: 16

Perfil dos exames realizados

Lacen/Tocantins: 22 positivos/133 testes

Testes rápidos: 14

Óbito

Tocantins registrou mais um óbito no município de Lizarda, primeiro caso confirmado da cidade. Paciente de 68 anos, do sexo masculino, diabético, estava em tratamento oncológico e internado em Palmas, na rede privada, faleceu no dia 03 de maio, seu exame foi processado no Lacen no dia 04 de maio.



Observações

Atualmente, o Tocantins contabiliza 07 óbitos, 44 casos recuperados e 252

pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os últimos repatriados vindos do Paraguai e equipe que conduziu o retorno dos mesmos na madrugada desta terça, 05, foram testados e apresentaram resultados negativos para Covid-19. Retornaram ao Tocantins 98 estudantes, 03 crianças, 11 policiais e 09 motoristas.

Com mais este retorno, o Governo do Tocantins finaliza repatriação de estudantes que estavam no Paraguai e na Bolívia. Ao todo, 272 estudantes, dois bebês e três crianças foram repatriados entre os dias 19 de abril e 5 de maio. Nas testagens rápidas realizadas pela SES, todos testaram negativo para Covid-19.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames

realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios no dia anterior.

Óbito de outro Estado

Paciente de 86 anos, sexo masculino, residente de Brasília/DF, estava internado na rede privada de Palmas, caso confirmado via teste rápido, evoluiu para óbito no dia 04 de maio, este caso será informado ao Distrito Federal, residência do

paciente.