Tocantins contabiliza 262 novos casos confirmados da Covid-19

Com os divulgados pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira ,18, o Tocantins apresenta 7.573 casos no total.

Da Redação

Os novos casos são de Araguaína (80), Palmas (37), Augustinópolis (19), Buriti do Tocantins (19), Xambioá (19), Araguatins (12), Porto Nacional (09), Praia Norte (08), Tocantinópolis (07), Guaraí (06), Colinas do Tocantins (04), Palmeiras do Tocantins (04), Araguaçu (03), Formoso do Araguaia (03), Nova Olinda (03), Pequizeiro (03), Sampaio (03), São Miguel do Tocantins (03), Angico (02), Babaçulândia (02), Esperantina (02), Nazaré (02), Aguiarnópolis (01), Aliança do Tocantins (01), Araguanã (01), Bernardo Sayão (01), Carmolândia (01), Goiatins (01), Gurupi (01), Maurilândia do Tocantins (01), Miracema do Tocantins (01), Palmeirante (01), Pau D’Arco (01) e Wanderlândia (01).

Atualmente, o Tocantins apresenta 7.573 casos no total, destes, 4.435 pacientes estão recuperados, 2.989 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 149 pacientes foram a óbito.