Tocantins contabiliza 195 novos casos cinco mortes, sendo 04 idosos e um adolescente de 13 anos

No momento 56 profissionais de saúde do Tocantins estão afastados em virtude da Covid-19 e outros 79 com sintomas da doença. Destes um médico do Núcleo de Hemoterapia de Gurupi e um técnico em enfermagem do Hospital Regional de Gurupi (suspeitos), um médico e um contador da Gerência do Homocentro de Gurupi (confirmados) e um psicólogo do Hospital Regional de Gurupi (confirmado). Em Araguaína 06 auxiliares de enfermagem, um enfermeiro e um técnico em enfermagem do Hospital de Referência foram afastados por portarem a doença e no Hospital Geral de Palmas 10 técnicos em enfermagem e três médicos estão afastados por suspeita da Covid.

por Wesley Silas

Um dia após o Tocantins registrar o meio número de pessoas confirmadas para a Covid-19 no total de 513 pessoas, o Boletim Epidemiológico deste domingo mostra que neste domingo, 05 de julho, foram contabilizados 195 novos casos confirmados para Covid-19. Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 12.475 casos confirmados da doença, destes 7.712 (60,3%) pacientes estão recuperados e 4.543 (37,94%) estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 220 óbitos.

Aponta ainda que 05 pessoas morreram no Tocantins por complicações da Covid-19, entre elas dois idosos 80 e 64 anos residentes em Palmas, uma mulher de 81 anos e um homem de 82 anos em Araguaína e um adolescente de 13 anos em Pedro Afonso.

Casos e taxa de Ocupação de Leitos hospitalar

Conforme informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES) a pandemia já alcançou 122 entre os 139 municípios do Tocantins. Somente em Araguaína foram contabilizados 4.508, destes 3.350 encontram-se recuperados, restando 1.095 casos ativos de um total de 11.151 exames realizados. A ocupação hospitalar em Araguaína deste domingo, 05, chegou 74% dos leitos de UTI e 52% dos leitos clínicos e 63 moradores da cidade foram a óbitos decorrente a doença.

O segundo município com o maior número de casos é Palmas e a mais recente rodada de exames de Palmas processou 135 testes de Covid-19 e confirmou 24 diagnósticos positivos da doença. Com isso, são contabilizados agora 2.200 casos confirmados e acumulados desde o início da pandemia, dos quais 1.330 estão recuperados. A capital do Estado registrou dois óbitos neste domingo, totalizando agora 22 mortes ocasionadas por complicações decorrentes da Covid-19. A Prefeitura de Palmas informou ainda que já foram realizadas 13.979 notificações e descartadas 6.095. A taxa de ocupação hospitalar em Palmas chegou a 56,35%, sendo 50,68% em leitos clínicos e 64,15% em leitos de UTI/Covid.

Seguindo o ranking das cidades que registram os maiores números de casos positivos para Covid-19, aparecem Xambioá com 466 casos, Porto Nacional com 380 casos, Tocantinópolis com 290 casos e na sexta posição Gurupi com 282 casos, deste 157 recuperados, 120 em tratamento e 05 óbitos. Na terceira maior cidade do Tocantins foram descartados 2.274 casos e 105 pessoas encontra-se com os sintomas/suspeitos da Covid-19. Gurupi tem seis pacientes internados no Hospital Regional de Gurupi (HRG) todos em estado moderado da doença. São 05 homens entre 59 e 69 anos e uma mulher de 60 anos. A taxa de Ocupação de Leitos de UTI Covid-19 em Gurupi chegou a 60% (6/10) e 20% (3/15) de ocupação de Leitos Clínicos Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi.

Confira aqui Taxa de Ocupação de Leitos Covid-19 – Consolidado em todos os hospitais do Tocantins.

Profissionais de saúde afastados

Em todo estado 135 profissionais da saúde estão encontram-se afastado em virtude da Covid-19. Confira aqui detalhamento diário de afastamento relacionado à Covid.