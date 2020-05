Tocantins contabiliza 163 novos casos para Covid-19 e quatro óbitos em todo Estado

O 66º Boletim Epideomológico de Notificações da Covid-19, desta quarta-feira, 20, mostra que o Tocantins contabiliza 1.809 casos confirmados da doença, destes, 362 pacientes estão recuperados e 1.405 estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 42 óbitos. Apenas em Araguaína foram registrado 91 novos casos.

por Redação

Os novos casos foram registrados em Aguiarnópolis (02), Ananás (01), Araguaína (91), Babaçulândia (01), Bandeirantes do Tocantins (01), Barrolândia (02), Buriti do Tocantins (03), Cariri do Tocantins (01), Colmeia (01), Darcinópolis (03), Fátima (01), Filadélfia (01), Guaraí (03), Gurupi (04), Maurilândia do Tocantins (02), Miracema do Tocantins (01), Nova Olinda (09), Nova Rosalândia (01), Oliveira de Fátima (01),

Palmas (17), Paraíso do Tocantins (01), Pedro Afonso (01), Porto Nacional (02), São Miguel do Tocantins (01), São Sebastião do Tocantins (03), Tocantínia (01), Wanderlândia (01) e Xambioá (07).

No topo dos municípios com o maior número de casos de Covid-19 aparece Araguaína com 788, seguido por Palmas 333, Gurupi 60, Paraíso do Tocantins 57, Nova Olinda 54 e Cariri do Tocantins 49.

A SES esclarece que o banco de dados do Estado é dinâmico, em virtude do fechamento das investigações epidemiológicas, que alteram principalmente locais de residência dos casos positivos, trazendo modificações diárias no acumulado dos municípios e no total geral do Estado.

Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 1.809 casos confirmados da doença, destes, 362 pacientes estão recuperados e 1.405 estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 42 óbitos.

Confira abaixo detalhes sobre os novos casos:

Novos casos positivos por faixa etária

• 0 a 09 anos: 05

• 10 a 19 anos: 08

• 20 a 39 anos: 84

Perfil dos exames realizados

Lacen: 127 positivos

Testes rápidos: 47

Óbitos Tocantins

• Paciente do sexo masculino, 84 anos, residente de Araguaína, portador de insuficiência renal crônica, faleceu no dia 19 de maio, no Hospital Dom Orione.

• Paciente do sexo masculino, 47 anos, residente de Cariri do Tocantins, hipertenso e diabético, faleceu no dia 19 de maio, no Hospital Geral de Palmas.

• Paciente do sexo feminino, 41 anos, residente de Barrolândia, faleceu no dia 19 de maio, no Hospital Geral de Palmas.

• Paciente do sexo masculino, 87 anos, residente de Goiatins, faleceu no dia 19 de maio, no Hospital Dom Orione.

Caso confirmado de outro Estado

Foram diagnosticados pelo Lacen 11 casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados de Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e São Paulo.