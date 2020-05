Tocantins contabiliza 147 novos casos conformados para COVID-19; 56 em Araguaína

Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 1.179 casos confirmados da doença. Atualmente, o Tocantins contabiliza 24 óbitos, 191 casos recuperados e 964 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Por Redação

Os novos casos foram registrados em Aguiarnópolis (01), Alvorada (02), Aragominas (01), Araguaína (56), Araguatins (06), Augustinópolis (02), Axixá do Tocantins (02), Cariri do Tocantins (01), Colinas do Tocantins (03), Esperantina (02), Formoso do Araguaína (01), Goiatins (02), Gurupi (04), Itaguatins (01), Miranorte (01), Oliveira de Fátima (01), Palmas (28), Paraíso do Tocantins (01), Pedro Afonso (01), Porto Nacional (01), Praia Norte (07), Presidente Kennedy (01), Sampaio (01), São Bento do Tocantins (01), São Miguel do Tocantins (04), Sítio Novo do Tocantins (14), Wanderlândia (01) e Xambioá (01).

Cariri do Tocantins registrou mais três novos casos, devido alterações de residências de outro Estado. Já o município de Arapoema alterou local de residência do único caso confirmado da cidade para Araguaína, saindo assim da lista de notificações.

Óbitos Tocantins

Uma paciente do sexo feminino, 22 anos, residente de Araguaína, asmática e com obesidade, faleceu no dia 14 de maio, no Hospital Regional da cidade.

Caso confirmado de outro Estado

Foram diagnosticados pelo Lacen seis (06) casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados de Goiás, Pará, Maranhão e Acre.