Tocantins contabiliza 116 casos confirmados de COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou no Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 28, que foram realizados 56 exames com 33 amostras positivas para os municípios de Araguaína (18), Palmas (08), Couto Magalhães (02), Guaraí (04) e um caso de residente em outro Estado. Todos em isolamento domiciliar.

por Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta terça-feira, 28,

que foram contabilizados mais 37 novos casos da Covid-19. Os novos casos

foram registrados em Palmas, Araguaína, Couto Magalhães, Guaraí, São

Miguel, Porto Nacional e Wanderlândia. Desta forma, hoje o Estado contabiliza 116 casos da doença.

Confira os perfis e os casos registrados nesta terça

Araguaína: nove casos do sexo masculino com idades de 39, 13, 22, 17,

11, 39, 49, 49, 64 anos e oito casos do sexo feminino idades de 51, 22, 30, 44, 31, 65, 35, 41 anos.

Palmas: Quatro casos do sexo masculino, idades de 27, 26, 52 e 68 anos e outros quatro casos do sexo feminino, 43, 36, 55 e 48 anos.

Couto Magalhães: Dois casos do sexo masculino, idades 40 e 41 anos.

Guaraí: Três casos do sexo feminino, 63, 87, 75 anos e um caso do sexo

masculino, 11 anos.

Wanderlândia: Um caso do sexo feminino, 27 anos.

Outros: Um caso diagnosticado no Lacen é de outro Estado. Caminhoneiro, 39 anos, residente de Franco da Rocha (SP).

Testes Rápidos:

A SES informa que recebeu notificação de 05 testes rápidos positivos

para Covid-19.

Palmas: Dois casos do sexo feminino, 40 e 05 anos de idade. Um caso

do sexo masculino, 51 anos.

Porto Nacional: Um caso do sexo feminino, 50 anos.

São Miguel: Um caso do sexo masculino, 31 anos.

Óbitos

Atualmente, o Tocantins contabiliza 2 óbitos, 17 casos recuperados, 91 em isolamento domiciliar e 06 internados – (04 em hospital público e 02 em

hospital privado)