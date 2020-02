Tocantins compõe grupo vencedor de prêmio mundial de inovação no setor público Avalie esse post Avalie esse post

Secad e ATI fazem parte do grupo que venceu o prêmio Global Public Service – Team of The Year, na categoria Digitalização de Serviços Públicos

por Redação

O Grupo de Trabalho de Transformação Digital (GTD.GOV) do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) é o grande vencedor da categoria Digitalização de Serviços Públicos do Global Public Service – Team of the Year Awards, prêmio internacional desenvolvido por uma das maiores instituições de apoio a governos no mundo, a Apolitical.

O GTD é formado por gestores e técnicos de cerca de 20 governos estadual e distrital do Brasil, entre eles o Governo do Tocantins por meio da Secretaria da Administração do Tocantins (Secad) e da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), que comemoraram a conquista.

Representante das pastas no GTD, o superintendente de Sistemas da Informação da ATI, Marinaldo Santos destacou que o prêmio tem um valor imensurável. “É resultado de um trabalho árduo do GTD para a transformação digital dos serviços oferecidos nos Estados e no Governo Federal à sociedade brasileira como um todo. É um reconhecimento dos esforços que a gente vem traçando por meio de padronização, pesquisa, diretrizes e fomento de ações em transformação digital”, disse.

Segundo Marinaldo, o objetivo do grupo é a implementação e mudança de pensamento dos gestores nos Estados, transformando o jeito de oferecer serviços ao cidadão por meio de novas práticas, com otimização de recurso, modernização de ações e tecnologia.

O secretário da Administração e vice-presidente do Consad, Edson Cabral, também destacou a importância da premiação que, segundo ele, demonstra a importância e o impacto do trabalho fomentado pelo Conselho nos Estados.

“O Consad tem em seu papel institucional esse fomento à organização de grupos de trabalho para discutir temas importantes para a melhoria da administração pública brasileira. Um prêmio dessa envergadura é o reconhecimento institucional de que este trabalho de reunir gestores e técnicos de todos os Estados, somando com seus conhecimentos e realidades, é o caminho certo para entregar ao cidadão brasileiro uma prestação de serviços públicos de melhor qualidade e celeridade”, disse.

Prêmio

Além do Conselho, o grupo também é coordenado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP) e subsidiado com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Fundação Lemann.

Para o presidente da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), Thiago Maciel, a conquista desse prêmio veio coroar o trabalho que o GTD vem realizando em ações de Transformação de Digital e a participação da agência nesse grupo como afiliada da ABEP. “É uma experiência que tem nos proporcionado um grande intercâmbio de conhecimento, que já se transformou em ações práticas aqui no Tocantins, como a implantação do Portal Único de Serviços, que contém a carta de serviços públicos ao cidadão, que estará disponível no próximo mês” afirma.

A iniciativa do Consad e ABEP, passou pelo crivo de jurados em nível internacional da Apolitical, concorrendo com centenas de outros projetos do mundo todo. Segundo publicação da organização, o objetivo da premiação foi celebrar o trabalho de equipes como a do GTD, que têm feito a diferença no serviço público, por meio de soluções inovadoras. “O Brasil viu uma transformação digital surpreendente em 2019 – nos primeiros seis meses de 2019, o governo brasileiro transformou 311 serviços públicos, tornando-os 100% digitais”, destacaram no anúncio dos vencedores em seu portal na internet.

“Fomos os únicos do Brasil premiados pela instituição britânica. Essa notícia boa é resultado de um time engajado e motivado a transformar os serviços públicos brasileiros”, apontou o presidente do Consad, Fabrício Marques Santos, ao comemorar a premiação, nas redes sociais do Consad.

Grupos de Trabalho

Além do GTD de Transformação Digital, a Secad tem técnicos atuando em mais três grupos do Consad: de Escolas de Governo, Gestão de Pessoas e Comunicação.