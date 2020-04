Tocantins apresenta baixa ocupação de leitos nos hospitais para Covid-19

Leitos exclusivos e isolados de UTI para Covid-19 tem média abaixo de 10% de ocupação

por Luciana Barros

O Tocantins é o Estado do país que apresenta, até o momento, o menor índice de ocupação de leitos em sua rede hospitalar Estadual. De acordo com informações da área técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Tocantins dispõe de 153 leitos de UTI disponíveis para atendimento da população, alguns deles com cadastramento e habilitação junto ao Ministério da Saúde em processamento, por se tratarem de leitos implantados recentemente para o enfrentamento do novo Coronavírus.

Para melhor assistir o paciente acometido de Covid-19, o Governo do Tocantins tem isolados e preparados em sua rede hospitalar, 32 leitos de UTI-Covid, estes equipados exatamente como leitos tradicionais de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no entanto, isolados de outras áreas. Com média abaixo dos 10% de ocupação, 16 destes leitos estão no Hospital Geral de Palmas (HGP), referência para casos moderados e agudos de Covid-19 na região Macro-Sul do Estado. Outros seis leitos estão no Hospital Infantil Público de Palmas (HIPP) e os demais, no Hospital Regional de Araguaína (HRA), unidade de referência para encaminhamento de pacientes da região Norte.

” Hoje as maiores unidades estaduais estão operando com cerca de 50% da suas capacidades de ocupação, considerando todas as especialidades médicas”, apontou a superintendente de Unidades Hospitalares Próprias, Elaine Negre.

O gestor da SES, Dr. Edgar Tollini, explica que, complementando os leitos públicos disponíveis, “157 leitos complementares de UTI estão contratualizados e disponíveis na rede privada para usuários do Sistema único de Saúde (SUS)”. Tollini ressalta ainda que os estudos estão sendo realizados para o caso de aumento exponencial de novos casos, “estamos preparados e as equipes de Saúde, estão sendo constantemente capacitadas e atualizadas”.

Nas duas últimas semanas, o Time de Resposta Rápida do HGP, composto por equipe multiprofissional da Unidade, realizou capacitação e atualização aos servidores das Unidades Hospitalares da região Macro Sul: Hospital Regional de Gurupi, Hospital Regional de Araguaçu e Hospital de Pequeno Porte de Alvorada. Neste treinamento teórico e prático foi abordado “Suporte Avançado de Vida, Manejo ao Paciente COVID e Fluxo assistencial no Componente Hospitalar. Conforme cronograma as capacitações prosseguem nos meses de abril e maio para as equipes multiprofissionais que atuam nas 18 Unidades Hospitalares Próprias.