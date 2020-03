Tocantinense 1° Divisão | Semifinalistas e rebaixados foram definidos neste final de semana Avalie esse post Avalie esse post

Palmas, Interporto, Tocantinópolis e Araguacema avançaram para a disputa das semifinais e consequentemente continuam na briga pelo título.

por Alisson Gonçalves

No domingo (08) terminou a primeira fase do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional 1° Divisão. Foram disputados 28 jogos ao longo da primeira fase divididos em 7 rodadas com 4 jogos cada uma. Na sétima, decisiva e última rodada o Palmas único invicto da competição venceu o Nova Conquista em Santa Fé do Araguaia por 5×0 e somou 21 pontos terminando em primeiro lugar.

O Interporto foi o segundo colocado com 16 pontos durante primeira fase e venceu o Atlético Cerrado em Porto Nacional por 5×1 na última rodada, desta forma o Atlético Cerrado foi rebaixado a segunda divisão tocantinense. A terceira colocação com 13 pontos ficou com o Tocantinópolis que venceu o Sparta de Araguaína por 2×1 em Tocantinópolis e com o resultado o Sparta foi rebaixado a segunda divisão. O último jogo deste domingo foi entre Capital e Araguacema em Palmas que terminou com a vitória dos visitantes por 2×0 e quarta colocação no certame.

Os confrontos das semifinais serão de ida e volta aonde o Araguacema irá receber o Palmas no jogo de ida e a partida de volta será em Palmas, enquanto que o Interporto irá a Tocantinópolis na partida de ida e o jogo de volta será em Porto Nacional.

Resultados da 7° Rodada

– Nova Conquista 0x5 Palmas

– Interporto 5×1 Atlético Cerrado

– Tocantinópolis 2×1 Sparta

– Capital 0x2 Araguacema.

Classificação da primeira fase

1° Colocado: Palmas 19 Pontos (Classificado)

2° Colocado: Interporto 16 Pontos (Classificado)

3° Colocado: Tocantinópolis 13 Pontos (Classificado)

4° Colocado: Araguacema 11 Pontos (Classificado)

5° Colocado: Capital 6 Pontos

6° Nova Conquista 6 Pontos

7° Colocado: Atlético Cerrado 4 Pontos (Rebaixado)

8° Colocado: Sparta 4 Pontos (Rebaixado).