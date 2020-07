TJ atende pedido da Defensoria de Gurupi e solicita que Estado forneça 10 leitos ao Hospital Regional de Gurupi

O Tribunal de Justiça do Tocantins alegou que o hospital já alcançou momentos de colapso e que os pacientes de UTI foram obrigados a se deslocarem para cidades mais distantes.

Por Régis Caio

O TJ atendeu ao pedido da Defensoria Pública do Tocantins e determino ao Estado do Tocantins que forneça pelo menos mais 10 leitos ao Hospital Regional de Gurupi.

O tribunal alega ainda que o HRG conta com 10 leitos exclusivos para pacientes com COVID 19 e que atende inúmeros municípios referenciados, alguns com pontos extremamente distantes.

“Somando-se ao número já existente, devendo sua aquisição observar os preços de mercado, com estruturas, como: ventilador, bomba, desfibrilador, isolamento, monitor a eles vinculadas e equipes qualificadas e capacitadas para manejo e acompanhamento dos pacientes, no prazo de dez dias”, determinou o judiciário.

Confira aqui a decisão do TJ