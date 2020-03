Tidy Pinheiro afirma que é pré-candidato à prefeitura de São Salvador Avalie esse post Avalie esse post

O militar aposentado, Tidy Pinheiro, também conhecido como Júnior, afirmou ao Portal Atitude que será o candidato do PRTB à prefeitura de São Salvador, no sul do Estado.

Por Régis Caio

Tidy Pinheiro morou muito tempo em Gurupi, onde atuou na Polícia Militar e nos movimentos esportivo e comunitário. Pinheiro também foi candidato a vereador no município gurupiense, mas atualmente ele está morando em São Salvador, sua cidade natal. “Estive morando em Gurupi a trabalho, aposentei e agora retorno minha cidade natal”, declarou.

Ao Portal Atitude ele afirmou que foi convidado pelo PRTB para ser o candidato do partido à Prefeitura da cidade.

“Me filiei ao PRTB e sou pré-candidato a prefeito em São Salvador. Sei que estou preparado para contribuir na minha cidade natal”, disse Pinheiro.