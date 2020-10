Tiago Amastha e Nilmar elogiam projeto “SOMOS”: “Não queremos regalias e vamos continuar o legado econômico no Legislativo”, afirma coletivo

O SOMOS realizou nesta quarta-feira, 30, sua primeira reunião com o candidato a prefeito, Tiago Amastha Andrino (PSB) e com a coprefeita Nilmar Ruiz (PL).

por Redação

Na ocasião foram discutidas a propostas e ações que serão realizadas pelas candidaturas na Capital. O SOMOS é a primeira candidatura coletiva da cidade e é composta pelo servidor público federal, Alexandre Peara, que foi registrado oficialmente como candidato e aparecerá na urna, pela administradora e pesquisadora Thamires Lima, e pelo estudante de Arquitetura Augusto Brito.

Em sua fala, Andrino destacou a importância de novos projetos para mudar que tem como objetivo levar representatividade para a Câmara de Vereadores. Ele falou sobre seus projetos e ideias para retomar o desenvolvimento de Palmas.

“Fizemos o mais mandato mais econômico da história de Palmas. Não aceitamos nenhum tipo de regalia e conseguimos trabalhar projetos de interesse dos nossos cidadãos e cidadãs. Agora queremos, junto com os melhores gestores da cidade na opinião pública, nosso ex-prefeito Amastha e nossa coprefeita Nilmar, para fazer a retomada de uma Palmas melhor de novo”, disse.

De acordo com Peara, na questão de economia dos gastos públicos, o SOMOS vai se inspirar no mandato de Andrino como vereador. Ele também afirmou que a eficiência proposta pelo coletivo já foi visível durante a pré-campanha.

“Nosso próximo prefeito Tiago Amastha Andrino foi o vereador mais econômico de Palmas e vamos continuar esse legado. Estamos trabalhando para ser a representatividade que o Legislativo tanto precisa. Costumo dizer que a gente precisa saber de onde veio, para saber pra onde vai. Com muita humildade e participação construímos um projeto viável e só vamos parar quando alcançarmos esse sonho”, declarou.

Para a coprefeita Nilmar, o projeto do SOMOS é uma maneira de “virar a chave da política” como forma de viabilizar uma candidatura para o Legislativo. Ela elogiou a iniciativa e se colocou à disposição para contribuir com sua experiência.

Bandeiras

Uma das principais bandeiras defendidas pelo SOMOS é a da Representatividade e Diversidade. Nesta pauta está incluída a defesa dos direitos da mulher, da comunidade LGBTQIA+, da juventude, da negritude, da cultura, de combate a gordofobia, da inclusão, do fortalecimento do voluntariado em Palmas, da aproximação do legislativo municipal com a pesquisa e com as universidades, entre outras bandeiras esquecidas pelo parlamento de Palmas. Além disso, também é defesa do coletivo a questão da transparência e eficiência do mandato.

“Quando falamos de transparência, queremos que todos os gastos parlamentares sejam acessíveis ao povo da nossa cidade e queremos que seja no formato disponibilizado pela Câmara dos Deputados, que é referência em transparência na América Latina. Também já batemos o martelo e não vamos aceitar nenhuma regalia. Na parte da eficiência, vamos criar uma agenda de fiscalização do poder público, especialmente em áreas essenciais para a cidadã e o cidadão, como educação, mobilidade urbana e saúde. Não é somente uma cabeça decidindo o futuro de Palmas individualmente. São três em um, trabalhando de forma conjunta, representativa, transparente e eficiente”, reforçou Peara.