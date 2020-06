“Temos que procurar meios de emprego, cestas básicas resolve apenas no momento”, diz Marcelo Leão durante visitas a empresas

O empresário Marcelo Leão é pré-candidato à prefeitura de Gurupi pelo Republicanos.

Por Régis Caio

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Marcelo Leão, esteve nesta semana fazendo várias visitas a empresas de Gurupi. Na oportunidade, Marcelo destacou a importância para a geração de emprego para Gurupi e que a política social só resolve momentaneamente.

“Temos que procurar meios de emprego, cestas básicas resolve apenas no momento”, disse o empresário em suas visitas.

O pré-candidato também visitou entidades especializadas em cursos profissionalizantes. “O objetivo foi falar com os diretores dessas entidades sobre projetos para Gurupi em especial as máquinas de costuras que podem ser repassadas para o município para fabricar roupas, também estudamos um modelo utilizado em Taquaralto, onde as costureiras pagam pequena taxa e utilizam todas as máquinas dessa entidade, devido a aquisição das mesmas ter um custo alto, isso geraria empregos diretos de imediato, e logo os indiretos , por exemplo, transportes, bordadeiras, serigrafia e outros”, finalizou.