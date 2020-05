Sustentabilidade e agronegócio no cerrado são destaques na Agrotins 2020 100% Digital

Com a programação em formato inovador, a Agrotins deste ano trará palestras e simpósios on-line, unindo agricultura e pecuária com os principais conceitos de sustentabilidade

Rafael Miranda/Governo do Tocantins

Com o tema “Cerrado Sustentável”, a Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2020 100% Digital terá uma abordagem especial este ano, reunindo o principal bioma do Estado com o conceito chave para a agricultura moderna do século XXI: a sustentabilidade.

Realizada em uma plataforma on-line, a Agrotins 2020 100% Digital ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de maio com diversos expositores e palestrantes, além de workshops e uma programação especial transmitida ao vivo pelo site www.agrotins.to.gov.br.

Seguindo o viés da sustentabilidade, está marcada para o primeiro dia da Agrotins a palestra “Importância e Conservação do Cerrado Brasileiro”, com os professores da Universidade de Brasília (UNB), Marcelo Kuhlmann e Thainá Zaneti, além do I Simpósio Estadual sobre Agroindustrialização de Frutos do Cerrado.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), César Halum, que fará a abertura do simpósio, essa realização tem como objetivo ampliar a renda dos produtores usando de forma sustentável o potencial de cultivo do bioma.

“A discussão sobre agroindustrialização é fundamental para a cadeia produtiva do Estado e se conseguirmos unir ainda mais os conceitos de sustentabilidade, nosso agronegócio vai longe. Atualmente, o Tocantins já ocupa o primeiro lugar na colheita de frutos da região Norte do Brasil. Estamos indo bem”, pontua.

Agroflorestas

Já no segundo dia de programação, estão marcadas as palestras “Restauração do Cerrado” e “Promoção do Desenvolvimento Sustentável por meio do uso da Biodiversidade e de Sistemas Agroflorestais (SAF) no Bioma Cerrado”, por meio do projeto Bem Diverso.

Os sistemas que envolvem a agrofloresta estão começando no Tocantins, conforme destaca o engenheiro florestal Fernando Dorta, que responde pela Gerência de Agroenergia e Floresta da Seagro. “Nos últimos dois anos, a Seagro iniciou um projeto com cursos de capacitação sobre o tema, que tornaram os produtores verdadeiros disseminadores desse conhecimento. Com a agrofloresta, é possível aproveitar dentro das lavouras o bioma nativo, sem desmatar e mantendo espécies tradicionais de nossa região. A medida enriquece mais ainda a área de cultivo, além de ampliar as possibilidades de ganho com a terra”, destaca.

Projeto ABC

No dia 29 maio, que finaliza a programação da Feira, o tema sustentabilidade estará dialogando com a pecuária e o plantio de soja, por meio da palestra “Plataforma Pecuária de Baixo Carbono Certificada” e com o Projeto ABC (Agricultura de Baixo Carbono) no Tocantins.

De acordo com Marcelo Marcelino, gerente de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono da Seagro, o Tocantins é reconhecido na região Norte como o estado que mais apresentou projetos nesta área, e entre os diferenciais para o sucesso estão as parcerias com instituições, como a Empraba e Ruraltins, que traçam estratégias de integração entre a pesquisa e extensão.

Novo Coronavírus

Diante do cenário de crise com o novo Coronavírus, a Agrotins 2020 100% Digital recebe também a palestra de Gleysson Machado, do Portal do Biogás, que vai abordar de forma inédita o agronegócio sustentável e as possíveis soluções diante da pandemia.

“O agronegócio [sustentável] indica que a produção de alimentos descentralizada vai ser importante para resolver o caos gerado pela crise do novo Coronavírus, principalmente na questão de logística e distribuição de alimentos. A ideia é fechar toda a cadeia produtiva de forma integrada, envolvendo o uso de biodigestores, conectando a agricultura com a pecuária”, finaliza.

Agrotins 2020

A Agrotins 2020 100% Digital envolve ainda diversas outras áreas do agronegócio, e será responsável por apresentar ao produtor rural as principais novidades em serviços, produtos e tecnologias para o campo.

Para saber mais sobre o evento basta acessar o site www.agrotins.to.gov.br e também acompanhar as redes sociais do Governo do Tocantins, que compartilham diariamente informações sobre a edição deste ano.