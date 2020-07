Suspeitos de homicídio são presos com drogas e arma em Gurupi

As prisões foram feitas por policiais civis da 3ª DHPP/Gurupi, unidade vinculada à Dracco nesta última terça-feira (28). A operação teve como foco, traficantes responsáveis por homicídios (execuções de rivais).

Na ação os policiais civis efetuaram a prisão em flagrante de dois homens, pelo crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e associação para o tráfico.

A prisão ocorreu no bairro Nova Fronteira durante a realização de diligências para elucidar um homicídio ocorrido no dia 06 de junho no centro da cidade.

Os policiais monitoravam uma residencia aparentemente desocupada, mas que na verdade era utilizada por integrantes de uma facção criminosa denominada CV, como base e ponto de venda de drogas, servindo o imóvel também como local de “reuniões” da facção para traçar ações, principalmente relacionadas à execuções de integrantes de facção rival.

Durante as diligências os investigadores perceberam a aproximação de uma motocicleta em frente à casa, ocasião em que dois indivíduos que estavam sentados em cadeiras próximo ao portão perceberam a aproximação da viatura e empreenderam fuga.

Um dos fugitivos portava uma arma de fogo (revólver) e deparou com outra equipe que atuava na contenção, momento em que foi realizada a abordagem e imobilização dos criminosos.

Em seguida foi localizado dentro da residencia 19 tabletes de Substância semelhante a “maconha”, 39 pedras fracionadas de substância semelhante a Crack e mais uma porção ainda não fracionada, também de Crack , além de 01 revolver Calibre 32 municiado com 5 munições, uma motocicleta Honda Biz, 01 aparelho celular e farto material utilizado para embalar drogas. Os envolvidos foram levados para a delegacia de flagrantes da cidade.