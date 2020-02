Suspeito Preso: Polícia Civil conclui investigação sobre séries de furtos em residências Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Civil, por meio da 88ª Delegacia de Polícia (3ºDP-Gurupi) concluiu nesta semana as investigações em relação a uma série de furtos a residências que assolaram os Setores Nova Fronteira, Jardim Guanabara e Jardim das Palmeiras entre os meses de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro.

Por Régis Caio

Conforme as investigações da Terceira Delegacia de Gurupi, o autor destes delitos é um homem de 20 anos. Ele foi preso no ultimo dia 24 no carnaval de Gurupi.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto em decorrência destes crimes e já está a disposição da justiça na Casa de Prisão Provisória do município gurupiense.