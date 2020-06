Suspeito de vender drogas usando motocicleta é preso pela PM em Gurupi

Por volta das 22h32, desta sexta-feira, 12, um homem de 18 anos foi preso por policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM), por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Vila Guaracy, em Gurupi. Na mesma ação uma motocicleta que estava sendo utilizada pelo suspeito foi apreendida.

Da Redação

A PM recebeu uma denúncia anônima através da Central de Atendimento de que havia um indivíduo numa motocicleta Honda CG de cor preta, vendendo drogas na Vila Guaracy. Imediatamente, uma equipe da Força Tática se deslocou em patrulhamento e no local, a guarnição policial se deparou com o suspeito e realizou a abordagem. Com o detido foram apreendidas nove porções de maconha de aproximadamente 500g, 42g de cocaína, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e dinheiro. Além disso, uma motocicleta também foi apreendida.

Diante do exposto, o autor e todo material apreendido foram encaminhados para a delegacia Central de Flagrantes, onde foram realizadas as providências necessárias, prevista em lei.