Suspeito de estuprar duas crianças no centro-norte do Estado é preso pela Polícia Civil

Contra o suspeito já haviam dois outros mandados de prisão em aberto por crime de estupro de vulnerável.

por Redação



Policiais Civis da 51ª Delegacia de Polícia de Itacajá, na região centro norte do Estado, comandados pela delegada Jeanie Daier de Andrade, efetuaram na tarde da terça-feira, 11, a prisão de um indivíduo de 34 anos pela prática de crime de estupro de vulnerável, praticado contra duas crianças de 10 e 11 anos naquela cidade.

Segundo a Delegada, o indivíduo abordou as crianças quando elas estavam a caminho da escola e, utilizando-se de uma faca, as coagiu a entrar em seu veículo.

No interior do carro, o homem praticou atos libidinosos contra as meninas, deixando- as depois em outro local e as ameaçou de morte caso contassem sobre o fato a alguém.

Conforme apurado, as meninas chegaram em casa muito assustadas e, chorando, relataram para as mães o que havia acontecido. De imediato, as mães acionaram a polícia, que iniciou as buscas pelo suspeito. Policiais Civis e Militares participaram das buscas e localizaram o suspeito, que resistiu à prisão e ainda tentou ferir um agente com uma faca.

Ao ser levado para a Delegacia de Polícia de Itacajá, o fato chamou a atenção da população e mais de 100 pessoas se dirigiram à delegacia em um ato de revolta. Temendo um possível linchamento, a Delegada determinou a apresentação do preso ao delegado plantonista em Pedro Afonso.

A ficha do homem foi levantada e foi verificado havia em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto por crimes de mesma natureza (estupro e estupro de vulnerável), ambos oriundos da Comarca de Goiânia.

O suspeito foi apresentado ao delegado de plantão Bernardo José Rocha Pinto, em Pedro Afonso, o qual lavrou auto de prisão em flagrante e cumpriu os referidos mandados de prisão. Em seguida, ele foi conduzido a Casa de Prisão Provisória de Guaraí, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.