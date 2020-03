Suspeito de Coronavírus | Vídeo que mostra atendimento do SAMU assusta moradores de Palmas

Em resposta a repercussão envolvendo um vídeo que mostra o SAMU atendendo um possível atendimento a um paciente do Coronavírus, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) confirmou uma ocorrência na quadra Arse 21, por volta das 13 horas deste sábado, 21.

por Redação

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), paciente apresentava tosse e falta de ar, foi removido pela equipe de socorristas e conduzido até um hospital particular da Capital e teve contato com a Conselheira Federal da OAB-TO, Kellen Pedreira, primeira paciente diagnosticada com Coronavírus no Tocantins.

“O homem relatou aos profissionais do SAMU que é portador de bronquite asmática e teve contato com a primeira pessoa a testar positivo para o Coronavírus em Palmas. O paciente informou ainda que trabalha na área de segurança pública”, informou.

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Palmas (CIEVS) informou que está realizando o monitoramento do caso e solicitou o isolamento domiciliar de todos que tiveram contato com o paciente suspeito de infecção pelo Coronavírus.