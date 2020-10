Suspeito de cometer homicídio em Gurupi é preso em Araguaína

Em cumprimento a mandado de prisão preventiva, decretado pela Vara Criminal da Comarca de Gurupi, a Polícia Civil efetuou em Araguaína, a prisão de um indivíduo de 30 anos de idade. Ele é o principal suspeito de praticar um crime de homicídio, ocorrido em Gurupi no mês de outubro de 2019.

da redação

De acordo com o delegado-chefe da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) de Gurupi, Hélio Domingos de Assis Alves, desde a época do crime, as equipes da Unidade Especializada iniciaram investigações, as quais apontaram o homem de 30 anos, que é proprietário de uma distribuidora de bebidas em Gurupi, como o principal suspeito pelo crime.

“Após os levantamentos realizados, chegamos à conclusão de que o indivíduo preso nesta sexta-feira é o autor, em tese, do homicídio ocorrido na noite do dia 20 de outubro de 2019. Desse modo, representamos pela prisão preventiva do indivíduo bem como a mandados de busca e apreensão na distribuidora de propriedade do homem”, disse o Delegado.

O mandado de busca foi cumprido no dia 17 de setembro de 2020, quando os policiais civis foram até a distribuidora, bem como a residência do suposto autor e localizaram três armas de fogo pertencentes ao indivíduo e mais de 100 munições intactas de diversos calibres. Porém, o cidadão não foi localizado e passou a ser considerado foragido da Justiça.

Nesse meio tempo, as investigações prosseguiram e os policiais civis da 3ª DHPP obtiveram informações de que o homem estaria escondido em uma chácara em uma cidade próxima a Gurupi. Com base nas informações levantadas, os policiais foram até o local na madrugada desta sexta-feira, 9, e apesar dele não ter sido encontrado no local, os policiais civis apreenderam mais duas armas de fogo, tipo espingarda, bem como várias munições.

Durante o procedimento, chegou a informação que o indivíduo estaria fugindo com destino a cidade de Araguaína. “De imediato, entramos em contato com a 2ª DHPP de Araguaína, informamos o caso e solicitamos apoio na tentativa de interceptar o veículo em que o suspeito estava”, disse o Delegado. Por meio do compartilhamento de informações entre as equipes das Divisões de Homicídios, Sul e Norte, os policiais civis de Araguaína, conseguiram localizar o veículo e efetuaram a prisão do foragido, nas imediações da entrada da cidade, por volta das 10h30. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi recolhido a Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA), onde permanecerá à disposição da Justiça da Comarca de Gurupi.

O Crime

Na noite do dia 20 de outubro de 2019, o homem preso nesta sexta-feira, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava em frente a distribuidora de bebidas de propriedade do suspeito. Após vários dias internado, o homem atingido não resistiu às graves lesões que sofreu e veio a óbito. Em depoimento, o suposto autor disse ao delegado que atirou em legítima defesa porque teria se sentido ameaçado pela vítima.

O indivíduo afirmou ainda que na noite anterior ao crime, havia se desentendido com um cliente de seu estabelecimento e, pensou que se tratava da mesma pessoa que tinha voltado no dia 20. Contudo, após investigações da 3ª DHPP, ficou comprovado que a versão apresentada pelo suspeito não condizia com a verdade dos fatos, sendo, então, pedida sua prisão por homicídio.