Suposto áudio alegando superlotação no Hospital Regional assusta gurupienses, Secretaria de Saúde desmente boato

A Secretaria de Saúde do Estado informou por meio de nota que o áudio relata uma situação inverídica e que a Unidade poucas vezes ultrapassou 60% da ocupação dos seus leitos de UTI da Covid-19.

Por Régis Caio

Nesta sexta-feira, 26, um áudio foi compartilhado nas redes sociais relatando uma superlotação do Hospital Regional de Gurupi por Covid-19 além de um óbito.

O áudio acabou assustando vários gurupienses e logo a Secretaria de Saúde do Estado desmentiu o boato divulgado.

Nota da Secretaria

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que no momento o Hospital Regional de Gurupi (HRG) está com 40% de taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 e 10% dos leitos clínicos Covid-19. A unidade poucas vezes ultrapassou 60% de ocupação em seus leitos UTI Covid-19, nunca tendo chegado próximo da lotação máxima.

A SES reforça o seu compromisso na transparência das informações divulgadas no enfrentamento, e nisto destaca que houve disseminação em redes sociais de um áudio relatando uma situação inverídica, alegando desassistência na unidade e um óbito nesta quinta-feira, 25. O último óbito por Covid-19 registrado na unidade foi no início da semana, 22, e não há desassistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no sul do Estado.

Palmas, 26 de junho de 2020 Secretaria de Estado da Saúde Governo do Tocantins