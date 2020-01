Sul do Estado | Três acidentes de trânsito são registrados no mesmo trecho da BR-153 Avalie esse post Avalie esse post

Os acidentes foram registrados neste domingo entre os municípios de Talismã e Alvorada, no sul do Estado. Segundo a Defesa Civil de Talismã, 16 pessoas ficaram feridas.

Por Régis Caio

Os casos foram registrados no mesmo percurso, com menos de um quilômetro de distância um do outro. Segundo a Defesa Civil, a água acumulada na pista pode ter sido a causa dos acidentes. Na primeira ocorrência uma parati saiu da pista, capotou e parou em um matagal.

No segundo acidente um pálio perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu em outro carro. Já o terceiro caso, um gol capotou após o motorista perder o controle do veículo. De acordo com a Defesa Civil, 16 pessoas se feriram nestas ocorrências. Todas as vítimas foram atendidas e levadas para o Hospital Regional de Gurupi.