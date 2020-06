Sul do Estado: PM prende dois homens que agrediram ex-companheiras

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam dois homens por agredir as ex-companheiras. Os casos ocorreram neste final de semana, nas cidades de Gurupi e Cariri.

Da Redação

A primeira prisão aconteceu por volta das 20h30, o homem de 32 anos, foi acusado de agredir com um soco sua companheira. Uma equipe de policiais militares do 4º BPM foi acionada via Central de Emergências, para fazer o atendimento de uma ocorrência de agressão física contra mulher na Feira Coberta do Cariri.

Na ocasião, a vítima, uma mulher de 41 anos, necessitou de cuidados médicos após desmaiar em decorrência de um soco desferido em seu rosto por seu companheiro. O agressor foi abordado e detido no local do delito.

Já por volta das 00h40, da mesma noite, após a PM ser acionada, um homem de 38 anos foi preso no Setor Aeroporto, em Gurupi. O envolvido foi detido após ameaçar e agredir, com uma mordida, a companheira, de 39 anos. As agressões ocorreram durante uma discussão. O homem fugiu do local e após as diligências foi localizado.

Os indivíduos foram conduzidos e apresentados na delegacia Central de Flagrantes de Gurupi para os devidos procedimentos.