Sul do Estado | Mulher morre após ser atropelada por ônibus na BR-153

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (16) na BR-153, no perímetro urbano do município de Aliança do Tocantins.

Por Régis Caio

Segundo Testemunhas, uma mulher que não teve o nome divulgado morreu após ser atingida por um ônibus, no momento em que atravessava a rodovia no município de Aliança do Tocantins.

Ônibus estava percorrendo sentindo a Goiânia, quando aconteceu o acidente.

O motorista parou na hora. A PRF e Perícia estiveram no local registrando a ocorrência e o corpo foi levado para o IML de Gurupi.