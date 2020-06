Sul do Estado: Motorista morre após caminhão tombar na TO-280

O acidente de trânsito aconteceu na noite desta segunda-feira na TO-280, entre os municípios de Peixe e São Valério, no sul do estado.

Por Régis Caio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi registrado um tombamento na de uma carreta bi-trem carregada de ração animal, que segundo informação da pericia que se fazia presente no local informou que o condutor possivelmente perdeu o controle da direção provocando o acidente.

No caminhão só havia uma pessoa que veio a óbito, o motorista Douglas Anadrei Neiss, de 25 anos.

“Devido ter sido ejetado para fora da cabine, vindo a ficar sobre ele, o motorista ficou preso por uma das colunas do caminhão. Depois de analisar o sistemática do acidente optamos por fazer a retirada da vítima com matérias de sapa (enxada, pá, alavanca), realizando uma abertura para ter acesso e posteriormente retirar o corpo e entregando ao IML”, informou o Corpo de Bombeiros.