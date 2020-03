Sul do Estado: Motorista morre após acidente na BR-153

O acidente foi registrado neste domingo (22) na BR-153, em Alvorada, na região sul do Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro de passeio e uma caminhonete se colidiram. Vítima ficou presa às ferragens.

Por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu após uma ultrapassagem. Quando os bombeiros chegaram no local a área já estava isolada pela Polícia Militar (PM) e o motorista do carro pequeno estava inconsciente, preso às ferragens do veículo.

A vítima não resistiu e veio a óbito. Já o motorista da caminhonete, de 23 anos, também sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Municipal de Alvorada.