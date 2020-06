Sul do Estado: Motorista capota carro após passar por buraco na BR-153

O acidente foi na tarde desta quinta-feira, 25, entre as cidades de Gurupi e Aliança

Por Régis Caio

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Gurupi, o motorista do carro, de 38 anos, passou por um buraco na rodovia fazendo com que uma das rodas dianteiras travasse e para não atingir outro carro que vinha no sentido contrário ele acabou jogando para o acostamento, foi quando ele perdeu o controle de direção e capotou para fora da pista.

A vítima foi atendida pelo Corpo Bombeiros e levada para a Unidade de Pronto atendimento (UPA) ficando aos cuidados médicos.