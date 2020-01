Sul do Estado | Idosa e criança desaparecem em rio Avalie esse post Avalie esse post

Uma senhora de 60 anos de idade e uma criança de 03 anos desapareceram nesta quarta-feira (15) em um rio no município de Paranã, no sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da criança já foi localizado, as buscas seguem pela outra vítima.

Por Régis Caio

A tragédia ocorreu no município de Paranã, no Rio Palma, próximo da Fazenda Nova Vida.

Na tarde desta quarta-feira populares acharam o corpo da criança, submerso, um pouco abaixou do local do afogamento, próximo da margem do Rio.

Ainda segundo os militares o corpo da idosa continua desaparecido e as buscas seguem na região.