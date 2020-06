Sul do Estado: Homem que transportava 19 quilos de maconha é morto em confronto com a polícia

O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (03) na BR-153 entre Gurupi e Aliança.

Por Régis Caio

A equipe de Força Tática do 4ºBPM foi informada de que um com placas de Brasília – DF, havia passado por volta das 20h00 no posto da PRF em Paraíso do Tocantins. Que este veículo segundo informações do serviço de inteligência da Polícia de Mato Grosso, estaria transportando entorpecente para o estado de Tocantins.

A PM informou que deslocou sentido Aliança para averiguar a informação e nas proximidades da ponte do Rio Dueré, encontrou o referido veículo; fizeram o retorno e iniciaram o acompanhamento com sinais luminosos e sonoros ligados, ordenado que o condutor encostasse; este não obedeceu, e a abordagem foi feita por alguns quilômetros; o condutor parou repentinamente o veículo e quando tentaram abordá-lo este desceu do carro com arma em punho e correu em direção ao matagal, efetuando disparos contra a equipe, que de imediato revidou a injusta agressão, alvejando o agressor no tórax.

Com o indivíduo baleado de 33 anos foi apreendido um revólver da marca Taurus calibre 38 municiado e com três capsulas deflagradas e três munições intactas. No veículo continha uma mala e uma mochila com entorpecentes análogos a maconha. No local a equipe não conseguiu sinal de celular, nem comunicação via rádio para acionar o socorro para indivíduo que ainda tinha sinais vitais. Portanto, prestaram o socorro ao indivíduo na guarnição, enquanto um dos militares conduziu o veículo suspeito. Deslocaram até o Hospital Regional de Gurupi, onde o médico de plantão veio até a guarnição da Força Tática e verificou os sinais vitais do conduzido e informou que já estava morto.

Na delegacia foi feito uma revista minuciosa no veículo, que constatou que o carro é clonado, pois todos os seus identificadores foram adulterados.

No porta malas do veículo, foi localizado 17 (dezessete) tabletes prensados de substância análoga a maconha, que pesaram um total de 19,6 kg.

A equipe de Força Tática apresentou ao Delegado de plantão que mandou aprender: O veículo e o CRLV adulterado, a arma com munições e capsulas, os entorpecentes, um aparelho de celular, um CRV de caminhão e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em dinheiro; itens apreendidos na posse do autor.