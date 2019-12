Sul do Estado | Foragidos da justiça são presos na zona rural de Aliança Avalie esse post Avalie esse post

As prisões ocorreram nesta quarta-feira (25) e foram feitas pelo 4ºBatalhão da Polícia Militar no município de Aliança do Tocantins.

Da Redação

A PM informou que recebeu informações que davam conta de dois foragidos da justiça que estariam em uma chácara nas proximidades de Aliança.

“Com o apoio da equipe da Agência Local de Inteligência, a guarnição local deslocou ao endereço informado, onde constatou a veracidade dos fatos e conduziu os envolvidos até a Central de flagrantes em Gurupi”, informou a PM.

Foram presos: Waldoneis Ferreira de Souza, foragido de Natividade, e Aurélio Queiroz de Matos, foragido de Uberlândia (MG). Os dois foram já estão a disposição da justiça.